 

ВЦИОМ: Россияне хорошо информированы о дате голосования по Конституции

18.06.2020, 11:53, Новости дня

Дата общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию известна 83% граждан России, о возможности проголосовать заранее слышали 68% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Дату проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ знает большинство россиян – 83%. С начала июня (2 июня) доля тех, кто называет точную дату, выросла с 42% до 74%. О том, что избиратели смогут проголосовать не только 1 июля, но и заранее, в период с 25 июня по 1 июля, слышали 68% наших соотечественников. Среди тех, кто собирается принять участие в голосовании, эта доля выше – 76%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Согласно опросу, планируют принять участие в общероссийском голосовании 68% россиян, причем 47% твердо уверены в этом. Не будут голосовать 17% граждан, а 15% еще не определились, пойдут они на голосование или нет.

При этом 53% предпочтут принять участие в голосовании по внесению поправок в Основной закон 1 июля. Принять участие в голосовании заранее, в период с 25 июня, хотят 25% опрошенных.

Меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе голосования, 66% россиян считают достаточными, а 14% даже избыточными. Среди тех, кто планирует посетить избирательные участки и отдать свой голос, эта доля еще выше – 72%. Недостаточными их считают только 11% россиян.

Кроме того, с утверждением, что участие в голосовании – это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи, согласны 78% тех, кто планирует принять участие в голосовании. Также 85% тех, кто планирует отдать свой голос на общероссийском голосовании, согласны с тем, что участие в голосовании – это возможность повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее также.

Опрос проведен 15 июня посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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