Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Большая перемена»

18.06.2020, 11:48, Новости дня

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» завершает прием заявок на участие, заявочная кампания продлится до 23 июня.

В конкурсе могут зарегистрироваться ученики 8-10 классов из всех регионов РФ до 23.59 23 июня на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн. Целью конкурса «Большая перемена» является предоставление возможности каждому школьнику проявить себя и найти свои сильные стороны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, заявки на участие в конкурсе подали более 870 тыс. старшеклассников, а половина из них уже прошли первые конкурсные испытания. Заявки поступают из всех регионов страны.

«Больше всего заявок от школьников поступило из Краснодарского края (43 тыс.), Московской (31 тыс.) и Нижегородской (23 тыс.) областей, Республики Дагестан (22 тыс.), Москвы (21 тыс.), Ростовской (20 тыс.) и Свердловской (14 тыс.) областей, Ставропольского края (14 тыс.), Кузбасса (13 тыс.) и Самарской области (12 тыс.)», – отметил Комиссаров.

Также он рассказал, что больше всего участников конкурса выбрали направления «Твори!», посвященное искусству и творчеству, «Будь здоров!», посвященное спорту и здоровому образу жизни, и «Создавай будущее!», посвященное науке и технологиям.

После тестирования и творческого задания (этапа «Представь себя») школьников ждет «командная гонка» – этап решения кейсов, в который участник может пригласить любимого педагога и создать свою команду единомышленников из одноклассников и друзей.

Очные соревнования (18 полуфиналов) пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в Москве.

В полуфиналы «Большой перемены» выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек» – один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.