Мишустин заявил о замедлении темпа прироста случаев коронавируса в России

18.06.2020, 11:48, Новости дня

Темп прироста новых случаев коронавируса в РФ замедлился, эта тенденция характерна почти для всех регионов и дает основания для поэтапного выхода из ограничений, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

«Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч. Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%», – сообщил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах России. «И все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», – добавил премьер.

При этом глава правительства подчеркнул, что ослабление ограничительных мер не дает роста числа новых случаев заболевания. «Уже 53 региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь – на второй этап. Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», – сообщил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом. Он также отметил, что в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в РФ в целом удалось действовать на опережение.