Болтон: в работе с мировыми лидерами Трамп искал выгоду

18.06.2020, 11:45, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп вступал в контакты с разными мировыми лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, ради собственной политической выводы, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

В статье, опубликованной в среду в газете Wall Street Journal, Болтон пишет, что во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году Трамп просил Си Цзиньпина увеличить закупки американской сельхозпродукции, чтобы помочь ему получить голоса в фермерских штатах на выборах в ноябре 2020 года в обмен на снижение пошлин на китайские товары.

Болтон пишет, что во время саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке 29 июня 2019 года Си Цзиньпин заявил Трампу, что американо-китайские отношения являются самыми важными в мире.

По словам Болтона, Трамп «неожиданно перевел разговор на тему предстоящих президентских выборов в США, упрашивая Си Цзиньпина сделать все, чтобы он победил».

Такое же описание встречи Трампа и Си Цзиньпина содержится в 592-страничной книге Болтона «Комната, где это произошло. Мемуары из Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), экземпляры которой были получены газетами New York Times и Washington Post.

«Он (Трамп) подчеркнул значение фермеров и увеличения закупок Китаем сои и пшеницы для исхода выборов. Я бы привел точные слова Трампа, но процедура правительственной предварительной проверки публикации решила иначе», – заявил экс-советник президента.

Планируется, что книга поступит в продажу на следующей неделе, но она оказалась в центре юридических баталий. Во вторник министерство юстиции подало иск, который может остановить ее публикацию. Администрация утверждает, что Болтон нарушил соглашение о неразглашении информации и создает угрозу для национальной безопасности.

В беседе с журналистами в Белом доме во вторник Трамп заявил, что книга Болтона является поводом для привлечения «к уголовной ответственности».

«Для меня это очень серьезная криминальная проблема, – сказал Трамп. – Он знает, что он обладает секретной информацией. Любой разговор со мной является секретным, но все становится еще хуже, если он лжет об этом разговоре».

Трамп и генеральный прокурор Уилям Барр утверждают, что процесс проверки рукописи Болтона не завершен.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила на брифинге в среду, что Болтон «должен хорошо знать, что нельзя сообщать строго секретную информацию, полученную от правительства США, в книге, которая будет публиковаться».

В своей книге Болтон пишет, что подконтрольная демократам Палата представителей должна была расширить расследование по импичменту Трампа в 2019 году, не ограничиваясь вопросом, оказывал ли президент США давление на украинского лидера, чтобы он нашел компромат на его вероятного соперника, кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, в обмен на военную помощь.

Болтон подал в отставку в сентябре прошлого года после разногласий с президентом по поводу внешнеполитических решений, относящихся к Ирану, Северной Корее, Украине и попыткам достичть мирного соглашения с Талибаном по Афганистану. Президент заявил, что это он уволил Болтона.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в среду опубликовал заявление в связи с публикациями о книге Болтона.

«Это было ясно тогда и как никогда ясно сейчас, что голосование за признание Дональда Трампа виновным и его отстранение от должности было абсолютно правильным голосованием. Откровения в книге Болтона представляют трусливые действия республиканцев в Сенате в еще более худшем свете, и история осудит их за это», – заявил он.

Выступая перед журналистами в среду, советник президента Келлиэнн Конуэй заявила, что книга Болтона «полна фактических ошибок».

«Как здорово и восхитительно, что теперь вы все стали сторонниками Джона Болтона, – заявила она журналистам, отбросив идею о проверке содержащихся в книге утверждений. – Это очень мило».