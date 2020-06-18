Лавров будет приветствовать попытки США повлиять на Турцию ради перемирия в Ливии

18.06.2020, 11:45, Новости дня

ВАШИНГТОН – Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он будет приветствовать любые попытки Вашингтона оказать влияние на Турцию для содействия заключению перемирия в Ливии, где Анкара и Москва поддерживают противоборствующие стороны и, похоже, разногласия между ними усиливаются.

На прошлой неделе Турция отклонила поддержанное Египтом перемирие в интересах генерала Халифы Хафтара.

Москва поддерживает Хафтара, чьи войска, базирующиеся на востоке Ливии, в мае были вынуждены снять 14-месячную осаду Триполи, после того как международно признанное правительство национального согласия (ПНС) получило масштабную поддержку со стороны Турции.

Лавров и министр обороны России в срочном порядке отменили запланированный на воскресенье визит в Турцию, чтобы попытаться договориться о соглашении о прекращении огня. Некоторые западные дипломаты расценили обращение Лаврова к Вашингтону, как признак растущего недовольства Москвы в связи с резким ухудшением позиций Хафтара.

По мнению аналитиков, неизвестно, что Россия считает территориальной «красной линией», пересечение которой может привести к тому, что Москва повысит ставки и направит в Ливию больше «наемников», чтобы сравняться по числу с наемниками Турции.

«Где та линия, пересечения которой правительством национального согласия Москва не потерпит? Может быть Сирт? Неизвестно», – говорит Сергей Суханкин, аналитик из вашингтонского Джеймстаунского фонда.

Выступая на круглом столе о перспективах мира в Ливии, организованном Джеймстаунским фондом, Суханкин заявил, что «Россия не заинтересована в окончательной победе любой из сторон» конфликта в Ливии, в том числе в победе Хафтара.

«Если одна из сторон одержит военную победу в Ливии, Россия может быть отодвинута на второй план или потерять влияние», – сказал он.

По мнению Суханкина и других наблюдателей, Москва заинтересована в «замороженном конфликте», полагая, что это позволит ей оставаться «значимым игроком» в разделенной Ливии.

Но ПНС, похоже, намерено в полной мере использовать свое военное преимущество. Аналитик Клингедалского института в Гааге Джалель Аршауи говорит, что правительство национального согласия, которое почувствовало запах победы, возможно, не сможет отказаться от искушения и пойти дальше к востоку, чем Сирт.

«Турецкое военное командование почувствовало, что оно перехватило инициативу», – говорит он.

Это чревато разрывом между Москвой и Анкарой. Ранее они проявляли осторожность, чтобы сдерживать свое соперничество в Сирии и Ливии в рамках состязательного партнерства.

По мнению Арашуи, в ситуации с Россией и Турцией «есть два государства, которые действительно выступают в качестве соперников в различных пространствах, будь то Сирия или Ливия, но в то же время они слишком реалистичны, чтобы забыть, что связи между ними уязвимы». Они избегают полноценной вражды, колеблясь между «четкой, видимой координацией» и «промахами, инцидентами и происшествиями», считает эксперт.