Звезда фильма “Девичник в Вегасе” Кристен Уиг стала мамой двойни

18.06.2020, 11:42, Разное

Актриса Кристен Уиг, известная ролями в картинах “Девичник в Вегасе” и “Охотники за приведениями”, а также участию в скетч-шоу “Субботним вечером в прямом эфире”, и ее бойфренд и коллега Эви Ротман впервые стали родителями. Как сообщает People, близнецов паре родила суррогатная мать.

Кристен Уиг и Эви РотманСами счастливые родители эту новость не комментируют, впрочем, ждать излишней откровенности от них не приходится. Но какой-то намек поклонникам актриса все же дала, ранее опубликовав милое эссе к Дню матери:

Не знаю, действительно ли я ценила маму первые 45 лет своей жизни. Но в этом году я особенно благодарна за ее советы и любовь. Я так благодарна за все то, чему она меня научила, готовя к тому, чтобы самой стать мамой.

46-летняя актриса не сообщила прессе и о помолвке с Ротманом – этот факт стал известен благодаря папарацци, которые летом прошлого года сфотографировали Уиг с кольцом на безымянном пальце. Когда состоится их свадьба, неизвестно, и состоится ли, ведь Кристен не верит в институт брака.

Я думаю, что женщины оказывают давление друг на друга в этом вопросе, и, может быть, даже большее, чем общество в принципе. Если ты единственная девушка на свадьбе, ты знаешь, что кто-то точно спросит тебя, когда ты собираешься замуж,

– говорит Кристен, которая была замужем однажды – с 2005 по 2009 год за актером Хейсом Харгровом.

Кристен Уиг