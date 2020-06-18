Еще одно поражение: Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации благотворительного фонда имени их сына

18.06.2020, 11:42, Разное

Если ты представитель королевской семьи, то все двери для тебя уже кем-то открыты. Но стоит выйти из этого элитного круга, как открывать их приходится самому. И не всегда успешно. В начале марта Меган Маркл и принц Гарри подали заявление на регистрацию в США торговой марки Archewell – название их нового благотворительного фонда, получившего имя в честь сына Арчи. Теперь же стало известно, что прошение герцога и герцогини Сассекских было отклонено.

Причина – супруги не подписали вовремя документ и не оплатили необходимые пошлины. Кроме того, специалисты Ведомства по патентам и товарным знакам США сочли описание патента “слишком расплывчатым”. Теперь у юриста пары есть время до 22 августа, чтобы учесть все комментарии и переписать заявление на патент.

Формулировка “веб-сайт, предоставляющий информацию, касаемо благотворительности, денежных пожертвований, волонтерских и карьерных возможностей” является неопределенной и излишне широкой и должна быть сужена для уточнения характера предоставляемого контента,

– говорится в ответном письме на патент Меган и Гарри.

Меган Маркл с сыном Арчи

Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально распрощались со статусами Их Королевских Высочеств и перестали выполнять обязанности старших членов монаршей семьи. Они также прекратили пользоваться Instagram-аккаунтом @sussexroyal, и их сайт sussexRoyal.com отныне не обновляется.

Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно, и их первым шагом стало объявление о создании некоммерческой благотворительной инициативы Archewell. Свою работу фонд должен был начать еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и бумажной волокиты запуск был отсрочен на неопределенный срок.