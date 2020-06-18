В Казахстане с 20 июня возвращают карантин: закрывают торговые центры, не разрешают выходить на улицу людям старше 65 лет

18.06.2020, 11:38, Новости дня

Правительство Казахстана объявило о возвращении карантина в Казахстане с 20-21 июня 2020 года. Это связано с резким ростом числа заболевших после снятия ограничительных мер и с тем, что заболели многие важные государственные чиновники, в том числе первый президент Нурсултан Назарбаев.

В Нур-Султане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе:

будут закрыты торговые дома, сетевые магазины, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, базары;

кафе и ресторанам разрешат работать только на открытом воздухе в уличном формате с условием сохранения социальной дистанции между посетителями;

будет ограничена работа общественного транспорта;

закрыты парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки;

закрыты фитнес-центры.

Во всех этих городах власти намерены “ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет”.

Ограничения по выходу из дома для людей старше 65 лет и закрытие парков, скверов и набережных для прогулок касается также всех населенных пунктов с населением свыше 50 тысяч человек.

Въезд в Нур-Султан, Алматы, Караганду, Шымкент, Павлодар и Экибастуз снова будет ограничен, на въезде в эти города снова установят блокпосты.

Карантинные ограничения из-за распространения коронавируса вводятся в Казахстане уже второй раз. Первый раз они были введены 16 марта. Изначально режим ЧП должен был действовать до 15 апреля, но его продлили сначала до 1 мая, а затем до конца месяца. С начала июня карантин был снят, как и въезд в города, а бизнес заработал в полную силу.

При этом заболеваемость COVID-19 в Казахстане сразу же после снятия ограничений начала резко расти: в отдельные дни медики выявляли около тысячи больных коронавирусной инфекцией в день. Также начали массово болеть чиновники: заразился в том числе глава Жамбыльской области и министр здравоохранения Казахстана. На утро 18 июня в Казахстане было зарегистрировано 15 877 случаев COVID-19, а также 6831 бессимптомный носитель коронавируса. 100 человек уже умерли.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом “из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства”.