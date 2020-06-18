Трамп подписал закон об антикитайских санкциях из-за притеснений уйгуров

18.06.2020, 11:38, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее Конгрессом законопроект, который позволит вводить антикитайские санкции за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в КНР. Санкции в том числе подразумевают отказ от выдачи виз чиновникам Китая и замораживание их собственности, находящейся на территории США.

Документ носит название “Закон о политике в сфере прав человека в отношении уйгуров”. Как говорится в сообщении Белого дома, закон “осуждает грубые нарушения прав отдельных мусульманских меньшинств в Синьцзяне и включает в себя особые полномочия по наложению санкций на конкретных лиц”. В заявлении Трампа отмечается, что среди нарушений прав человека – в первую очередь помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают трудиться с конечной целью искоренить идентичность и религиозные убеждения уйгуров и других меньшинств в Китае.​

Закон, в частности, предусматривает, что американские спецслужбы и Госдепартамент будут регулярно информировать Конгресс о ситуации уйгуров в Китае, а президент в течение 120 дней должен представить имена причастных к преследованию уйгуров китайских чиновников, против которых будут введены санкции в соответствии с глобальным “законом Магнитского”. В законе прямо упомянуто имя лидера Компартии Китая в Синьцзяне, члена Политбюро ЦК КПК Чэня Цюаньго.

Законопроект разработан еще в прошлом году, однако его принятие совпало с новым обострением отношений США и Китая на фоне пандемии коронавируса.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в “лагеря политического перевоспитания”.

Пекин утверждает, что эти учреждения (“лагеря политического перевоспитания”) являются не тюрьмами, а центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которой их подвергали.

В октябре 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году.