Скандальный роман звезды “Великолепного века” Беррак Тюзюнатач подошел к концу
18.06.2020, 11:38, Разное
Накануне в турецкой прессе появилась информация о расставании
актрисы Беррак Тюзюнатач и бизнесмена Берка Суябатмаза. По слухам, отношения знаменитостей
прекратились буквально на днях.
Соцсети Беррак и Берка косвенно доказывают это:
экс-возлюбленные удалили совместные снимки из аккаунтов. Роман звезды сериала “Великолепный
век” продлился всего восемь месяцев.
Отношения Тюзюнатач и Суябатмаза начались со скандала: актриса увела бизнесмена из семьи. Предприниматель был женат на
известной в Турции телеведущей Бурджу Эмерсой.
Некоторое время звезда “Великолепного
века” была тайной любовницей Суябатмаза. Когда предприниматель развелся, артистка стала его
официальной спутницей.
Добавим, что Беррак Тюзюнатач не в первый раз положила глаз
на чужого мужа. В 2015 году звезда “Великолепного века” разрушила брак коллеги
по цеху Айтен Аслы Энвер, закрутив роман с ее супругом Бирканом Сокуллу.
Они встречались несколько лет. Ходили слухи, что Беррак и Биркан собираются зарегистрировать отношения, но этого так и не случилось.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас Беррак Тюзюнатач нежится на одном из комфортабельных
курортов Турции. Компанию звезде сериала “Великолепный век” составляют друзья.
Ходят слухи, что артистка взяла отпуск, чтобы восстановиться после болезненного
расставания.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет