 

Скандальный роман звезды “Великолепного века” Беррак Тюзюнатач подошел к концу

18.06.2020, 11:38, Разное

Накануне в турецкой прессе появилась информация о расставании
актрисы Беррак Тюзюнатач и бизнесмена Берка Суябатмаза. По слухам, отношения знаменитостей
прекратились буквально на днях.

Соцсети Беррак и Берка косвенно доказывают это:
экс-возлюбленные удалили совместные снимки из аккаунтов. Роман звезды сериала “Великолепный
век” продлился всего восемь месяцев.

Отношения Тюзюнатач и Суябатмаза начались со скандала: актриса увела бизнесмена из семьи. Предприниматель был женат на
известной в Турции телеведущей Бурджу Эмерсой.

Некоторое время звезда “Великолепного
века” была тайной любовницей Суябатмаза. Когда предприниматель развелся, артистка стала его
официальной спутницей.

Добавим, что Беррак Тюзюнатач не в первый раз положила глаз
на чужого мужа. В 2015 году звезда “Великолепного века” разрушила брак коллеги
по цеху Айтен Аслы Энвер, закрутив роман с ее супругом Бирканом Сокуллу.

Они встречались несколько лет. Ходили слухи, что Беррак и Биркан собираются зарегистрировать отношения, но этого так и не случилось.

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Публикация от Güncel Magazin (@magazinbasliklari) 16 Июн 2020 в 11:48 PDT

Сейчас Беррак Тюзюнатач нежится на одном из комфортабельных
курортов Турции. Компанию звезде сериала “Великолепный век” составляют друзья.
Ходят слухи, что артистка взяла отпуск, чтобы восстановиться после болезненного
расставания.



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