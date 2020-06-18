Сталинская Конституция 1936 года

18.06.2020, 11:30, Разное

Сталинская Конституция: радость всенародная

Конечно, Сталин мог прожить и без Конституции, но, как известно, он был человеком предусмотрительным, заботился о многих вещах, включая и основной закон страны. Для чего все это понадобилось вождю? Дело в том, что чтобы встроиться в «концерт» государств, которые к середине 30-го года совершенно отчетливо шли к войне, Советскому Союзу нужно было выбрать определенную позицию. Сталин еще не знал, что он будет делать во время конфликта, с кем он будет, против кого он будет, поэтому ему нужно было иметь некоторое реноме.

Стоит отметить, что Сталинская Конституция была принята при всеобщем ликовании советского народа, при радостных возгласах и песнях, которые по этому случаю создавались.

Закон, по которому радость приходит.

Закон, по которому степь плодородит.

Закон, по которому все мы равны

В созвездии братских республик страны.

Конституция 1936 года имела два целевых направления — на советское общество и на иностранные государства. Европейские интеллектуалы восприняли основной закон СССР позитивно, потому что видели в нем (скорее даже в Сталине) в будущем возможность союзничества. То есть с принятием Конституции советскому вождю удалось повысить авторитет и респектабельность СССР в глазах западной общественности. Но не только этого добился Сталин: внутри страны была организована совершенно поразительная кампания — все радиоприемники, репродукторы были забиты прославлением Конституции, насколько она хороша.

Конституция 1936 года: история создания



Тексты статей 118 и 119 из Конституции СССР. Источник: wikipedia.org

Вообще, решение о принятии основного закона страны впервые прозвучало в январе 1935 года. В феврале уже была создана Конституционная комиссия под председательством Сталина и 12 подкомиссий. И вот, 5 декабря 1936 года, VIII Чрезвычайный Съезд Советов принял новый основной закон СССР.

Несколько слов об авторах Конституции. Как уже говорилось, была создана Конституционная комиссия в составе 31-го человека. Любопытно, но, немного забегая вперед, к моменту, когда Конституция была введена в действие, 17 человек из вышеназванных были уничтожены, двое — отставлены.

Также было создано 12 комиссий, в состав которых входили не только депутаты, но и эксперты, которые работали над текстом. Сталин, например, состоял в двух комиссиях, две комиссии были выделены прощенным оппортунистам, ревизионистам, то есть тем, чья дальнейшая судьба уже стояла под вопросом. Правовую комиссию возглавлял Николай Бухарин, а Комиссию по избирательной системе — Карл Радек. Кроме того, Бухарин был еще и секретарем комиссии.

Важно отметить, что за написанием Конституции не только советская, но и международная общественность следила очень внимательно. Существуют (даже сегодня) разные точки зрения по этому поводу. Например, известный итальянский коммунист Джузеппе Боффа полагал, что Сталинская Конституция — это была временная победа прогрессивных сил в коммунистической партии.

Другой ученый, американец Такер, считал, что одновременно взялось и то, и другое: достаточно четко хронологически можно проследить и ужесточения, и всяческого рода репрессии, которые постепенно нарастали уже в 1935-м, а тем более в 1936-м году, и какие-то либеральные жесты, известные заявления Сталина в конце 1935 года на съезде стахановцев, когда он сказал: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее!».



Статья 122. Источник: wikipedia.org

Какие задачи Сталинская Конституция решала внутри страны? Ну, прежде всего, СССР следовало иметь грамотный документ, который бы более или менее удовлетворительно описывал, во-первых, общественное устройство и, во-вторых, государственный строй. Что касается первого:

«Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян.

Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата».

В главе, посвященной правам граждан, сказано, что среди прочих прав «гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи» и так далее. Среди всех организаций также называлась Коммунистическая партия Советского Союза, составляющая ядро общественных организаций.

Что касается свободы слова, печати, собраний и митингов, то все это в Конституции 1936 года было прописано:

«Статья 125. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом:

а) свобода слова;

б) свобода печати;

в) свобода собраний и митингов;

г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления».

Также в Конституции говорилось, что высшим судебным органом является Верховный Суд СССР, который избирается Верховным Советом сроком на пять лет. Кстати сказать, Сталинская Конституция в некоторых отношения была шажком, не очень большим, но все-таки шажком в сторону признания разделения властей. Ведь ленинская идея Советов — это, как известно, единая власть.