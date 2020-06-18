Юрий Соломин предложил Минкультуры отказаться от сидячих мест в театре

18.06.2020, 11:30, Разное

Народный артист СССР Юрий Соломин посоветовал отказаться от сидячих мест в зале театра. Так он отреагировал на предложение Минкультуры рассаживать зрителей в зале в шахматном порядке в целях борьбы с коронавирусом.

По мнению артиста, которому 18 июня исполнилось 85 лет, театр можно смотреть стоя, как на фуршете, тогда и будет настоящий праздник. Но замечание его было ироничным, поскольку Юрий Соломин признался, что в Москве продолжает сохраняться самоизоляция, на фоне которой театры пустуют.

Однако художественный руководитель Малого театра не отчаивается. Сегодня он намерен отметить день рождения в кругу семьи, а уже в сентябре планирует давать спектакли в рамках открытия театрального сезона. Юрий Соломин отметил, что актерам не терпится выступать, но в условиях пандемии они этого сделать не могут.