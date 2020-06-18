Правительство Украины могут распустить досрочно

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18.06.2020, 11:30, Новости дня

Депутаты Верховной рады Украины не поддержали доработанный вариант программы кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем, который мог бы дать правительству иммунитет от отставки на год.

Постановление о поддержке набрало всего 207 голосов из 226 необходимых, передает РИА «Новости».

Согласно законодательству Украины, в случае утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

Программа кабмина предполагает модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров, а также создание отдельной платформы по вопросу «возвращения» Крыма.

Также документ должен был закрепить курс страны на интеграцию с ЕС и членство в НАТО. В правительстве назвали реализацию соглашения об ассоциации с ЕС двигателем стабилизации экономики в кризисный период.

В понедельник правительство Украины заявило, что Киев должен искать возможности для диалога с Москвой по Донбассу и Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за возвращение «вопроса Крыма» на повестку дня, до этого он заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом. В РФ объяснили заявления Зеленского безысходностью.



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