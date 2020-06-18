 

«Хороший секс – короткий путь к сердцу женщины»: Мария Кравченко поделилась секретом счастья в браке

18.06.2020, 11:30, Разное

Мария Кравченко пояснила о секретах семейного счастья с супругом Константином Золотаревым. Она уверенна, что самый быстрый путь к сердцу женщины – хороший секс.
Мария Кравченко сообщила, что ее супруг Константин Золотарев зарабатывает больше нее, но она не злоупотребляет его щедростью. Иногда после гастролей гонорары артистки превышают доходы мужа и он называет ее «богачкой». Она и сама любит дарить ему дорогостоящие презенты, ювелирные украшения.

Также Мария Кравченко заявляет, что в их союзе нет корыстных интересов, ведь за деньги нельзя купить счастье, а оно будет, если между супругами есть хороший секс, который она считает неотъемлемой частью отношений. Артистка любит быть интересной мужу и постоянно развивается. Она обучается актерскому мастерству, играет в спектакле. К слову, имеет три образования. У нее уже есть диплом преподавателя английского языка рекламщика и имеет театральное образование.



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