 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 790 зараженных

18.06.2020, 11:23, Разное

Коронавирус в России за истекшие сутки обнаружили у 7 790 человек. Второй день подряд количество новых случаев не превышает восьми тысяч.

За последний день в России выздоровел 9 261 человек. Зафиксировано 182 летальных исхода.

В Москве коронавирус обнаружили у 1 040 человек, в Московской области – у 667.

На третье место по суточному приросту вышел Ханты-Мансийский автономный округ – 243 новых случая. В Воронежской области выявлено 233 зараженных.

Некогда находившийся на третьем месте по динамике распространения заболевания Санкт-Петербург
переместился на пятое. В Северной столице выявлен 231 инфицированный.

С начала эпидемии коронавируса в России зафиксирован 561 091 случай. Умерли 7 660 пациентов, выздоровели 313 963 человека.

В резиденции президента в подмосковном Ново-Огарево и в Кремле установили дезинфекционные туннели. Они предназначены для предотвращения распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Москве началось испытание двух вакцин от коронавируса. Участвуют 38 добровольцев. Один из препаратов предназначен для внутримышечного введения, другой разработан в виде порошка.

Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более 8,2 миллиона человек. В США зафиксировано 2,141 миллиона случаев, а число инфицированных в Бразилии приближается к миллиону. Россия находится на третьем месте.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT



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