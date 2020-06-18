 

Tecno Spark Power 2: недорогой смартфон с 7-дюймовым дисплеем

18.06.2020, 11:20, Новости дня

Компания Tecno официально представила новый смартфон Tecno Spark Power 2, который работает на современной ОС Android 10.

Приобрести новый девайс можно по цене от 130 долларов. Аппарат получил крупный 7-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Кроме того, высокую производительность обеспечивает мощный процессор MediaTek Helio P22 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной памяти. Основная камера имеет квадро-объектив с главным датчиком 16 мегапикселей.

Передняя камера имеет вспышку и датчик 16 мегапикселей. В числе достоинств новинки значится двойной динамик, сканер отпечатков пальцев и возможность разблокировки устройства по лицу владельца девайса Tecno Spark Power 2.



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