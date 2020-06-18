Появились фотографии умных часов Samsung Galaxy Watch 3

18.06.2020, 11:20, Новости дня

Инсайдеры рассекретили снимки новых умных часов под названием Samsung Galaxy Watch 3.

Данный девайс привлекает огромное внимание у широкой аудитории пользователей, высоко оценивших популярное устройство. По снимкам можно увидеть, что новинка имеет минимум две модификации, тогда как отличия состоят не только в функционале, но и габаритах умных часов Samsung Galaxy Watch 3. Стилистика и дизайн модели повторяет те тенденции, которые применяли в предшествующей версии.

Кроме того, источники утверждают, что в продажу поступят версии с 1,2 и 1,4-дюймовыми дисплеями. В числе достоинств предстоящей новинки Samsung Galaxy Watch 3 следует отметить фирменную оболочку Tizen 5.5 с расширенными функциями.