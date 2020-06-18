Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам
18.06.2020, 11:18, Новости дня
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Как сообщает посольство РФ в США, стражи порядка округа Принс-Джорджес желают раненым скорейшего выздоровления, передает телеканал "Россия 24".
Как сообщалось ранее, 15 июня двое сотрудников ГИБДД — капитан полиции Сергей Крылов и старший лейтенант полиции Алексей Поярков — были ранены при проверке документов у водителя такси.
Стрельбу по полицейским открыл прохожий, его удалось задержать.
Состояние одного из пострадавших полицейских оценивается как крайне тяжелое, жизни другого ничего не угрожает.
Стрелявший находится в реанимации, допросить его пока невозможно.
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