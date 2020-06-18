Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1 уже в этом месяце

18.06.2020, 11:17, Разное

Компания Huawei объявила о намерениях выпустить обновление для своих старых устройств. Фирменную оболочку EMUI 10.1 установят на почти двух десятках моделей смартфонов уже в текущем месяце.

Как сообщается, новый интерфейс китайского бренда для ОС Android в июне установят на 18 смартфонов Huawei и Honor, а также на два планшета китайского IT-гиганта. Все аппараты выйдут в продажу не только в Китае, но и на глобальном рынке.

Согласно объявленным планам корпорации, модифицированную оболочку стоит ждать обладателям смартфонов суббренда Honor 20, 20 Pro и View 20, а также View 30 Pro. В линейке от Huawei новый интерфейс ОС придет на телефоны P30 и P30 Pro, серию Mate 20, включая устройства с приставкой Pro X, X 5G и RS Porsche Design, а также на Huawei nova 5T, 7i и Mate Xs. Получат долгожданную улучшенную версию и владельцы Huawei P40 lite, серии Mate 30, включая модели с приставкой Pro и Pro 5G. Кроме того, EMUI 10.1 или Magic UI 3.1 будет установлена и на гаджеты MatePad Pro и MediaPad M6 10.8 от бренда Huawei.

Особенностью финальной версии прошивки станет оптимизированная функция мультиэкранного режима. Также в новой оболочке улучшены сервисы для осуществления видеозвонков MeeTime и пользования услугами голосового помощника Celia. Кроме того, как отмечает производитель, поклонников китайской компании ожидают и другие изменения интерфейса.