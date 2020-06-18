РЖД возобновили работу вагонов-ресторанов

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18.06.2020, 11:16, Новости дня

Пассажиры поездов дальнего следования, включая скоростные поезда «Сапсан», снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщили в РЖД.

Компания решила возобновить работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро в связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах РФ на фоне ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Указывается, что обслуживание пассажиров осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности.

Ранее сообщалось, что рестораторы Москвы открыли около 700 летних веранд.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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