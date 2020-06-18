 

ЕР заявила о готовности реализовать поправки к Конституции о доступности медпомощи

18.06.2020, 11:16, Новости дня

В поправках Конституции закрепляется обеспечение доступной и качественной медпомощью всех россиян независимо от места жительства; «Единая Россия» готова обеспечить их реализацию, если граждане поддержат эти изменения, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в период эпидемии система здравоохранения работает на пределе, и в этой сфере требуются комплексные изменения. В частности, по словам Турчака, необходимо завершить модернизацию первичного звена, активнее внедрять современные технологии, готовить квалифицированные кадры, принимать меры для укрепления общественного здоровья и формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

«Эти положения нашли отражение в поправках к Конституции. Главное, что в ней закрепляется обеспечение доступной и качественной медицинской помощью всех граждан независимо от места жительства. Я искренне надеюсь, что в рамках голосования, которое в онлайн режиме стартует уже на следующей неделе, люди поддержат эти изменения», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Он подчеркнул, что «партии, Федеральному собранию, правительству, Минздраву предстоит большая совместная работа по воплощению этих положений в законах, подзаконных актах и конкретных мероприятиях в регионах».

«Мы к такой работе готовы», – сообщил Турчак.

Напомним, на площадке «Единой России» прошло онлайн-совещание секретаря генсовета партии Андрея Турчака с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В частности, в партии предложили закрепить право медработника на первоочередное получение мест в детских садах, так как это повысит привлекательность профессии. Также Турчак предложил разрешить медикам на селе приватизировать служебное жилье. Министр согласился с предложениями партии – он подчеркнул, что меры нужно поддержать, поскольку они, в том числе, дают врачам возможность «своевременно приступить к выполнению обязанностей».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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