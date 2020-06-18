Число заболевших COVID-19 украинцев по сравнению с показателями месячной давности возросло в два раза – Степанов

18.06.2020, 11:15, Новости дня

Количество украинцев, заболевших COVID-19, по сравнению с показателями месячной давности возросло в два раза. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За сутки коронавирусную инфекцию выявили в том числе у 61 ребенка и 66 медработников.

Госпитализировано по всей стране 195 человек.

За указанный период было проведено 21 204 тестирования, из них 12 106 – методом ПЦР и 9098 ИФА-тестов, отметил министр.

Больше всего новых случаев было зафиксировано во Львовской области (171), Закарпатской области (74) и Ровенской области (73).

“Это все результат того, что мы, украинцы, полностью отменили карантинные ограничения. Нам нужно вдуматься в эти цифры”, – добавил Степанов.

В Украине за сутки коронавирус лабораторным путем выявили у 829 человек – это наибольшее число, зафиксированное в стране за время пандемии. За указанный период умерли 23 человека, выздоровели 504. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 достигло в Украине 34 063, зафиксировано 966 летальных случаев, 15 447 человек излечились.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.