Эксперты рассказали, как стресс проявляется в заболеваниях желудка

18.06.2020, 11:09, Разное

К болям в животе приводят разнообразные причины. Ученые сообщили, что чаще всего они являются результатом стресса, которому люди подвергаются практически ежедневно.

Часто при нервозности человек чувствует дискомфорт в животе, но люди редко связывают такие ощущения со стрессом. Состояние нервной системы человека считается главным фактором, который влияет на работу пищеварительной системы. При стрессе может возникать ощущение пустого желудка, боль в нем, ощущение горечи или кислоты во рту, перемена аппетита, изжога, проблемы со сном, тошнота.

Стоит отметить, что серотонин сосредотачивается в кишечнике и именно он оказывает влияние на регуляцию моторики желудочно-кишечного тракта. Мозг сигнализирует о стрессе в кишечник через вегетативную нервную систему. Тогда в кишечнике снижается усвоение питательных веществ, уменьшается эффективность ферментных реакций, а значит, желудочно-кишечный тракт быстро среагирует на психическое напряжение.

Когда такой дисбаланс вызывает проблемы, то необходимо лечение, которое успокоит нервы. Доктор дополнит основной режим седативной терапией, массажем и коррекцией образа жизни. Также советуют заниматься спортом, медитировать, гулять на свежем воздухе, наладить сон и отдых.