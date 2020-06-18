Конституционный комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

18.06.2020, 11:08, Новости дня

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал предложение сократить новогодние праздники в 2021 году как ограничивающее право граждан на отдых, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Клишас заявил, что «комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает инициативу о сокращении новогодних каникул в 2021 году в целях компенсации нерабочих дней в 2020 году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, поскольку это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», передает РИА «Новости».

По его словам, нерабочие дни, введенные в период ограничительных мероприятий, неравноценны новогодним праздничным дням, это «устанавливает дифференцированное правовое регулирование в отношении тех работников, которые продолжали осуществлять свою трудовую деятельность, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости».

В целом же, по словам Клишаса, ни один из комитетов Совета Федерации не поддерживает идею сократить новогодние праздники в РФ в 2021 году.

Напомним, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни 2020 года, введенные из-за коронавируса. Он предложил сделать выходными дни с 1 по 3 января.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заметили, что сокращение зимних каникул в 2021 году не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции.

В Минтруде заявили, что рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул, но напомнили, что первая неделя января выходная по Трудовому кодексу.

В Кремле заявили, что исходят из устоявшейся в последние годы практики по длительности новогодних каникул, хотя «каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему».