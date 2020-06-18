 

Мусоропроводы во всех домах в России предложили заварить

18.06.2020, 11:05, Разное

Члены Общественной палаты вместе с экологами обратились в Министерство строительства с оригинальной инициативой, которая по задумке ее авторов должна помочь решить проблему сортировки мусора. По их мнению, именно возможность избавиться от отходов не выходя из подъезда не позволяет начать их раздельный сбор.

В связи с этим уже существующие мусоропроводы во всех домах в России предлагается заварить, передает Пятый канал. В новых многоэтажках эту часть хотят убрать еще на стадии проектирования.



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