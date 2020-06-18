Центр Усманова и Чемезова очистит страну от серого сектора экономики

18.06.2020, 11:05, Разное

Для борьбы с серым и черным секторами экономики государство выступило с инициативой создать систему маркировки товаров. Реализован проект на частные средства, обойдется в 250 миллиардов рублей. Оператором национальной системы маркировки стал Центр развития перспективных технологий – совместный проект Алишера Усманова и корпорации “Ростех”.

Система маркировки товаров получила название “Честный знак”. Она объединяет государство, производителей, импортёров, дистрибьюторов, продавцов, а главное рядовых граждан в борьбе с контрафактом.

Уже с 1 июля в России маркировка станет обязательной для лекарств, обуви и сигарет. Параллельно идет работа по введению маркировки других товаров: молочной продукции, бутилированной воды, шин. Предполагается, что система маркировки к 2024 году станет одной из платформ для цифровой трансформации страны и защитит людей от поддельных лекарств и продуктов питания.

В ее основе Data Matrix код, который на первый взгляд очень похож на обычный QR-код. В нём зашифрованы все данные о товаре, включая страну-производителя, срок годности и материал.

Этот код становится цифровым паспортом, который вещь получает еще на заводе. Каждый код уникален и защищён криптографией. То есть ни скопировать, ни подделать его не получится.

Чтобы получить код, производитель сначала передает в базу данных описание товара и свои реквизиты. Затем система выпускает необходимое количество уникальных кодов и передает их по защищенным каналам связи. Производитель наносит их на товары и регистрирует в базе данных. После этого все передвижения вещи тщательно отслеживаются и записываются.

Новая система дает контроль за качеством товара не только государству, производителю или дистрибьютору, но и обычному покупателю. С помощью мобильного приложения “Честный знак” любой человек сможет получить подробную информацию об истории вещи, ее составе, сроке годности и т.д. Для этого нужно будет всего лишь отсканировать метку на упаковке.

Если же покупатель обнаружит, что товар поддельный, то отправить жалобу можно тут же в приложении. Проверкой займутся уполномоченные органы власти. Таким образом любой человек может не только защитить себя от контрафакта, но и присоединиться к борьбе с ним.

Маркировка уже продемонстрировала впечатляющие результаты по обелению рынка. Так, после запуска процесса маркировки меховых изделий общее количество шуб в Евразийском экономическом союзе увеличилось в 13 раз, а объем реализации в розницу – возрос в семь раз. Другими словами, отрасль “обелилась” на 1300%.

В денежном выражении объем легальных продаж всего лишь за год вырос в 6 раз – до 55 млрд руб. Соответственно, со всех этих денег уплачены налоги, таможенные платежи, также производители, импортеры и продавцы сделали все необходимые страховые взносы.

Табачная отрасль прошла похожие изменения – по мере введения маркировки на рынке объявились несколько крупных производителей. Они находились за горизонтом внимания фискальных органов, но неожиданно стали регистрировать свои минимальные цены – основу выдачи акцизных марок. Отрасль на сегодняшний день обелилась на 30%.

Качество лекарств улучшилось за три года в 2,5 раза, а нелегальных препаратов от онкологии стало в 10 раз меньше.