 

Рособрнадзор рассказал о порядке проведения ЕГЭ

18.06.2020, 11:04, Новости дня

Обязательное требование носить маски и перчатки на ЕГЭ есть только для организаторов и наблюдателей, но региональные власти могут сами решить, нужны ли маски и для выпускников школ, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пункт, который касается масок и перчаток, необходимы они или нет. Этот пункт является обязательным для организаторов экзамена. Во-первых, это в основном взрослые, <…> это наибольшая группа риска. И чтобы дети, которые пришли у нас в пункт [сдачи ЕГЭ], тоже были ограждены от того, что могут заразиться от организатора экзамена или общественного наблюдателя», – цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, на счет использования средств защиты для школьников решение принимают региональные органы власти совместно с региональным оперативным штабом. 

Также Музаев добавил, что пункты сдачи ЕГЭ в обязательном порядке будут дезинфицироваться перед проведением экзамена. Он заверил, что расходы по обеспечению безопасности в местах сдачи экзаменов не лягут на плечи родителей. 

«Они лягут на организаторов экзамена. Если в субъекте решили, что дети тоже должны использовать в обязательном порядке средства, они также должны быть представлены в пункте проведения экзамена бесплатно», – добавил врио главы Рособрнадзора.

Вместе с тем он подчеркнул, что выпускникам и организаторам ЕГЭ не нужно иметь справку о тесте на коронавирус перед экзаменом, передает РИА «Новости».

При этом выпускника с повышенной температурой, по его словам, не допустят до сдачи ЕГЭ. Музаев отметил, что главным является безопасность проведения экзамена.

Врио главы Рособрнадзора посоветовал выпускникам спокойно готовиться к экзамену и напомнил о необходимости взять с собой паспорт и черную гелиевую ручку.

Музаев уточнил, что все результаты ЕГЭ должны стать известны до 15 августа. На сегодняшний день нет опасений по поводу того, что кто-то не получит вовремя свои результаты и не сможет из-за этого поступить в вуз, добавил он. 

«У меня почему-то такое подозрение, что результаты у нас увеличатся, может незначительно, высоких прыжков средних баллов не бывает просто так, хуже точно не будет», – сказал врио главы Рособрнадзора.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля, пробные – 29 и 30 июня. Премьер Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / В Латинской Америке стремительно растет число заболевших COVID-19

10.06 / Убийство девочки в Крыму: возбуждено еще одно уголовное дело

07.05 / В России новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки – 11 231 человек

12.05 / Кремлевский врач назвала полезные при эпидемии продукты

12.06 / Путин вручил золотые звезды Героям Труда

29.04 / Times – британцы высказались против отмены карантина в стране

14.06 / Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории “Наполи”

11.06 / Энтони Фаучи: cо сдержанным оптимизмом я верю, что к концу года у нас будет вакцина от COVID-19

22.04 / Сорос: ЕС пора выходить на долговой рынок для финансирования Фонда восстановления после Covid-19

12.06 / Le Monde – слишком щедрая господдержка французской экономики возымела обратный эффект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска