Врио губернатора Иркутской области объявил войну коррупции в регионе

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18.06.2020, 11:04, Новости дня

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба в четверг сообщил о намерении жестко и последовательно искоренить коррупцию в регионе.

Соответствующее заявление Кобзев сделал после того, как в четверг в отношении одного из должностных лиц министерства строительства прошли следственные действия.

«Это очень плохо, но мы знаем, что у нас нет неприкасаемости. Те, кто нарушает закон, должны отвечать по всей его строгости», – сообщил врио губернатора, передает «Иркутск Сегодня».

Издание напоминает, что еще в прошлом году в Приангарье произошли сразу несколько коррупционных скандалов, связанных в том числе с семьей экс-губернатора области Сергея Левченко. В настоящее время под следствием находятся экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда по делу о незаконных рубках леса. Сам экс-губернатора Приангарья, как установил суд, был причастен к сговору с рядом коммерческих компаний для строительства иркутского аэропорта.

В СК находятся также несколько дел о взяточничестве среди чиновников, в том числе дело на начальника отдела развития инженерной инфраструктуры комитета городского обустройства администрации Иркутска.



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