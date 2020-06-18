Неврологи сообщают, что коронавирус способствует развитию болезни Альцгеймера

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18.06.2020, 10:53, Разное

Неврологи рассказали, что COVID-19 может привести к появлению нейродегенеративных заболеваний. Коронавирусная инфекция даже способна привести к болезни Альцгеймера.
Ученые из разных стран просят обследовать мозг людей, которые перенесли коронавирус, при помощи МРТ, чтобы выявлять возможные признаки слабоумия. Они полагают, что к таким болезням может привести COVID-19. Специалисты получают много клинической симптоматики непонятных неврологических симптомов у больных с коронавирусом: от воспаления мозга до психозов и кататонии. Эксперты полагают, что вирус способен нападать на мозг и вызывать симптоматику, которая свойственна деменции, болезни Альцгеймера.

В издании Journal of Alzheimer`s Disease опубликовали статью, где сообщается о необходимости проведения МРТ-сканирования головного мозга до выписки больного, чтобы узнать, не начались ли разрушения в нем после вируса. В журнале приведены серьезные доказательства влияния COVID-19 на появление будущих нарушений , тумана мозга, заболевания Альцгеймера или даже развития синдрома Гийена-Барре. Эта болезнь влияет на нервы, затрагивая подвижность конечностей и вызывая онемение, боли и слабость. Синдром способен снижать динамичность иммунной системы, что несет угрозу для жизни человека.

Специалисты заявляют, что даже у людей, у которых коронавирус прошел легко, могут появляться неврологические повреждения, неблагоприятные психические симптомы: усталость, депрессия, психоз, спутанность сознания и даже мании. Эксперты настойчиво просят проверять у излечившихся от COVID-19 признаки этих нарушений.



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