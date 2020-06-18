Меркель: Коронавирус продемонстрировал уязвимость Европы

18.06.2020, 10:53, Новости дня

Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом в истории Евросоюза и показала, насколько уязвима Европа, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Пандемия показала, насколько уязвима эта Европа», – сообщила Меркель, напомнив, что в начале распространения коронавируса первые шаги, которые приняли члены ЕС, в том числе Германия, были «по большей части национальными».

Канцлер напомнила, что Германия с 1 июля будет председательствовать в ЕС. «Мы берем на себя эту ответственность во времена, когда Европа сталкивается с самым серьезным вызовом в истории. Мы должны, с одной стороны, преодолеть последствия кризиса, с другой, сделать Европу более конкурентоспособной», – считает Меркель.

«Европа нуждается в нас (Германии), как и мы нуждаемся в ней», – полагает канцлер, передает ТАСС.

Ранее Меркель выразила мнение, что Федеративная Республика Германия (ФРГ) находится в самой тяжелой экономической ситуации в своей истории.