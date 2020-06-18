 

ВОЗ назвала реальными данные смертности от коронавируса в России

18.06.2020, 10:48, Новости дня

На коронавирус протестированы около 11% населения России, благодаря этому статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в стране реальная, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID-19. Но мы много раз говорили, что это может меняться. На этот момент в РФ более, точнее практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная», – сказала Вуйнович, передает РИА «Новости».

Так она прокомментировала ряд спекуляций в западных СМИ о якобы занижении смертности в РФ из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в стране значительно ниже уровень смертей от коронавируса, чем в других государствах.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены».

В то же время американский журнал Forbes заявил, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет. В ВОЗ также опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.



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