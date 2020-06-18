Майкл Пэк обещает сохранить независимость «Голоса Америки»

18.06.2020, 10:35, Новости дня

ВАШИНГТОН – Новый куратор «Голоса Америки» пообещал выполнять возложенную на него функцию сохранения независимой международной журналистики, несмотря на то, что речь идет о ведомстве, финансируемом правительством США.

Майкл Пэк был недавно приведен к присяге в качестве главы Агентства США по глобальным медиа, в ведении которого находится «Голос Америки» и другие международные медиаплатформы США.

Он направил электронное письмо телерадиожурналистам, редакторам, авторам и другим сотрудникам «Голоса Америки», в котором заявил, что «намерен всецело уважать хартию "Голоса Америки"… и независимость наших героических журналистов во всем мире».

Президент США Дональд Трамп выдвинул Пэка на должность главы агенства более двух лет назад. Но в условиях мощного противодействия демократов подконтрольный республиканцам Сенат лишь две недели назад проголосовал за его утверждение в должности на трехлетний срок.

В последние недели Трамп критиковал «Голос Америки» за освещение событий в Китае во время кризиса с коронавирусом. Когда в мае ему задали вопрос о номинации Пэка, Трамп сказал: «"Голос Америки" ужасно управляется. Они не являются голосом Америки. Они – противоположность голосу Америки».

В своем письме Пэк не упомянул Трампа или эту спорную ситуацию. Он также не сообщил, кого он планирует назначить директором «Голоса Америки».

Аманда Беннетт, возглавлявшая «Голос Америки» с 2016 года, и ее главный заместитель Сандра Сугавара, обе ветераны журналистики, подали в отставку в понедельник, заявив, что Пэк имеет право заменить их своими людьми.

Некоторые сторонние наблюдатели высказывают опасения по поводу работы Пэка в должности главы Агентства США по глобальным медиа, ссылаясь на то, что он был консервативным кинорежиссером и соратником бывшего советника Трампа Стивена Бэннона. По их мнению, он может поддаться давлению Белого дома, с тем чтобы новости подавались в благоприятном для Трампа ключе.

Газета New York Times написала во вторник в редакционной статье, что «перспектива превращения "Голоса Америки" в пропагандистский инструмент Белого дома должна пугать всех американцев независимо от политических предпочтений».

«Трампу нужен рупор, а не дипломатический инструмент, и он настаивает на лояльности», – резюмирует издание.

Пэк, которому за 60, ранее занимал руководящие должности в международных и общественных медиаагентствах правительства США. Но в последние годы, как он сообщил сотрудникам агентства, он руководил частной компанией Manifold Productions, которая выпустила 15 документальных фильмов, вышедших в эфир в США на общественном канале PBS.