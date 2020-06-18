 

США перехватили два строя российских бомбардировщиков у Аляски

18.06.2020, 10:35, Новости дня

Американская военная авиация перехватила два строя российских бомбардировщиков, вошедших в опознавательную зону ПВО у берегов Аляски во вторник вечером, что стало уже вторым инцидентом за последнюю неделю.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило в среду, что первый строй состоял из двух бомбардировщиков, которых сопровождали два истребителя и самолет, оснащенный системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Второй строй состоял из двух российских бомбардировщиков, сопровождаемых другим самолетом с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстояние 60 километров, но оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное воздушное пространство США.

«Речь идет о значительных российских формированиях во многих местах», – заявил представитель военного ведомства США, комментируя перехваты.

По оценкам США, некоторые российские полеты являются обычными учебными миссиями. Но интенсивность такой активности, возможно, говорит о том, что Москва хочет дать понять, что она намерена не отставать от американских полетов у российских прибрежных регионов, сказал сотрудник Пентагона.

Министерство обороны России сообщило в Твиттере, что бомбардировщики «выполнили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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