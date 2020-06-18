Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме “Спенсер”

18.06.2020, 10:30, Разное

Режиссер Пабло Ларраин, на счету которого фильмы “Джеки” и “Неруда”, взялся за еще один биографический проект – картину “Спенсер” о принцессе Диане. Главная роль досталась Кристен Стюарт, которая уже имела опыт подобных съемок: она сыграла актрису Джин Сиберг в биографической драме “Опасная роль Джин Сиберг”, но ее исполнение было неоднозначно встречено критиками.

Сюжет фильма “Спенсер” разворачивается в начале 90-х, когда принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Великобритании.

Принцесса Диана Кристен Стюарт

Мы все выросли, по крайней мере, я, мое поколение, читая и понимая, что такое сказка. Обычно принц приходит и находит принцессу, предлагает ей стать его женой, и, в конце концов, она становится королевой. Это сказка. Когда кто-то решает отказаться от будущего статуса королевы и говорит, что лучше я пойду и буду собой, это большое важное решение, сказка, но перевернутая с ног на голову,

– поделился Ларрайн в интервью Deadline, рассказав, что побудило его пригласить на главную роль Кристен Стюарт:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время, очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий, и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее.

Ожидается, что производство фильма “Спенсер” стартует в начале 2021 года.

Принцесса Диана и принц ЧарльзКликните на фото для просмотра галереи