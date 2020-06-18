 

В правительстве опровергли сообщения о введении повышенной ставки НДФЛ

18.06.2020, 10:30, Новости дня

Российское правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Этот вопрос не обсуждается», – заявили ТАСС в пресс-службе правительства.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, якобы вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.

Михаил Мишустин еще в январе, в ходе консультаций с парламентариями при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ. В то же время глава Минфина Антон Силуанов допустил введение прогрессивной шкалы налогообложения после 2024 года. 



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