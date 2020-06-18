 

Артем Чайка стал владельцем юридической фирмы в Москве. Это его 16-я компания

18.06.2020, 10:28, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБизнесмен Артем Чайка, сын бывшего генпрокурора России, а ныне полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, стал единственным владельцем юридической компании ООО “Консул. Право и консалтинг” (КПК). Об этом сообщает Znak.com.

По данным СПАРК, “Консул. Право и консалтинг” была создана в 2015 году в Москве, до Чайки ее единственным учредителем и руководителем была Анна Сумина, которая сейчас осталась на посту гендиректора. Выручка компании в 2019 году составила 6,2 млн рублей, чистая прибыль – 5,69 млн рублей, сообщает издание. 

В феврале Артем Чайка стал единственным владельцем компании ООО “Аэрис”, которая занимается геологоразведкой, изучением недр и “воспроизводством минерально-сырьевой базы”, а также венчурным инвестированием.

Артем Чайка является совладельцем 16 компаний, а также возглавляет общественную организацию “Международный конгресс промышленников и предпринимателей”. В 2019 году самым быстрорастущим в стране бизнесом на рынке пищевой соли, по данным “Руспродсоюза”, стал иркутский Третский солерудник, который принадлежит ООО “ВСТПК” (90% принадлежит Артему Чайке, остальные 10% – у гендиректора солерудника Михаила Карамушки). Кроме того, Артем Чайка является совладельцем девелоперской компании 3S Property Development, которая занимается строительством в Москве и в Московской области.

В последние годы оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали нескольких громких расследований про Юрия Чайку и про бизнес его сыновей – Игоря и Артема. Самое громкое из них вышло 1 декабря 2015 года и рассказывало о бизнесе окружения генпрокурора, в частности, о рейдерском захвате его старшим сыном Артемом речного пароходства. Также Навальный обратил внимание на то, что у Артема Чайки есть дорогая недвижимость в Греции и Швейцарии, счета в швейцарских банках.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Артема Чайку в “список Магнитского”. В ведомстве считают, что сын бывшего генпрокурора России использовал служебное положение своего отца для получения государственных контрактов и оказания давления на конкурентов. Свое включение в санкционный “список Магнитского” Артем Чайка назвал тогда попыткой оказать давление на прокуратуру.

 



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