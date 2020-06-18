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18.06.2020, 10:28, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт политика. 

“В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет”, – отмечается в сообщении. 

Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

На этой неделе после того, как у министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова подтвердился коронавирус, в карантин ушел премьер-министр Аскар Мамин, а также несколько членов правительства Казахстана.

По данным казахстанских властей на 18 июня, за последние сутки в стране подтвержден 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 из них приходятся на инфицированных с клиническими проявлениями заболевания, 656 – на так называемых бессимптомных носителей. 

Всего в стране зарегистрировано 22 708 случаев COVID-19. Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о регистрации 15 877 заболевших, в эту статистику не включен 6 831 “бессимптомный носитель” вируса. С 3 июня ведомство ведет отдельный подсчет заразившихся, у которых нет внешних проявлений заболевания. Некоторые эксперты считают этот подход попыткой занизить цифры и говорят, что такая методология подсчета искажает общую картину заболеваемости.

Всего в Казахстане от коронавируса умерли 97 человек. Накануне вечером власти сообщили о девяти новых смертях.

 



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