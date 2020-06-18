 

Россиян предупредили об аномальном похолодании

18.06.2020, 10:23, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о приходе в страну аномального похолодания, передает VSE42.RU. Он отметил, что антициклон, который формирует жаркую погоду, сейчас проходит по линии от Каспийского моря к Скандинавии. Обычно он смещается на восток, однако на этот раз пойдет на запад, что отразится на погоде и в европейской част России, и на Урале, и в Сибири.



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