 

Американский экономист предсказал крах доллара

18.06.2020, 10:23, Разное

Целый комплекс экономических и политических проблем приведет к обрушению курса доллара, передает РИА ФАН. Согласно прогнозу бывшего главы Morgan Stanley Asia, профессора Йельского университета Стивена Роуча, резкое падение американской валюты может произойти уже в ближайшие два года.

В США, заметил эксперт, может повторится ситуация 1970-х годов, когда экономическая стагнация и рост безработицы в стране наложится на инфляцию. Кроме того, дадут о себе знать последствия эпидемии коронавируса в стране.



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