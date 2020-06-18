Реставрация Мейдзи: право на Конституцию

18.06.2020, 10:19, Разное

«Японская империя должна управляться и над нею должна царствовать непрерывная во веки веков линия императоров», — с этих слов начинается Конституция, которая существовала в Японии на протяжении более чем полувека — с конца XIX века и практически до середины XX. По первым строкам этого документа трудно предположить, что он стал одним из главных толчков к либерализации японского общества.

Как отмечают историки, содержание Конституции Мэйдзи во многом совпало с конституционными актами передовых европейских государств того времени, в частности, больше всего оно напоминало главный закон Пруссии. Это, кстати, произошло совсем не случайно: перед тем, как готовить свод государственных законов, император отправил в европейскую командировку своего советника. Перед Ито Хиробуми стояла чёткая задача — ему необходимо было изучить конституции европейских держав и выбрать лучшую.



Ито Хиробуми. Источник: wikipedia.org

К слову, другой помощник императора с той же задачей отплыл в США, однако его миссия не увенчалась успехом. Зато Ито Хиробуми за год с небольшим проехал Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию и ряд других европейских государств. Самый лучший приём ему устроил канцлер Германии Отто Фон Бисмарк, с которым они вместе обсудили тонкости составления основного государственного закона. Возможно, именно поэтому, вернувшись, Хиробуми предложил практически «немецкий» вариант Конституции, в которой полномочия парламента были не столь широки, а власть де-факто почти полностью принадлежала императору и его советникам. Однако для его страны и это было огромным шагом вперёд — нужно помнить, что японцы, вводя конституцию и несколько ограничивая власть монарха, при этом нисколько не сомневались в божественном происхождении последнего.

Ито Хиробуми после своей поездки, как и предполагалось, возглавил бюро по изучению конституционных систем, то есть фактически стал управлять комиссией по составлению главных японских законов. Разрабатывали Конституцию в спокойной обстановке — комиссия собиралась на даче Ито Хиробуми на уединённом островке, куда, кстати, привезли и немецкого профессора, выступавшего в роли консультанта. Работа велась настолько кропотливо, что на создание первой японской Конституции, которая умещается на нескольких страницах, комиссия потратила около пяти лет. В феврале 1888 года появился окончательный её вариант под названием «Конституция Великой Японской империи».

Тут же японское общество раскололось на два лагеря: консерваторы считали, что Конституция должна начать действовать сразу после одобрения императора, либеральная общественность настаивала на том, чтобы Конституцию приняли на специальном учредительном собрании. Ответственность на себя в очередной раз взял Ито Хиробуми — он пошёл на компромисс: создал так называемый Тайный совет, куда вошли 12 самых прославленных чиновников, причём как либеральных, так и консервативных. Совету понадобилось ещё полгода, чтобы окончательно доработать текст Конституции. Она была торжественно обнародована в императорском дворце 11 января 1889 года. Император поклялся выполнять все требования, изложенные в ней, а уже меньше чем через в год в Японии состоялось первое заседание парламента.



Здание Дайдзёкан (госсовет). Источник: wikipedia.org

Ниже мы приводим самые интересные выдержки из так называемой Конституции Мэйдзи, которая состоит всего из 76 статей, распределённых по семи главам.

Глава I. Император.

Статья I. Японская империя должна управляться и над нею должна царствовать непрерывная во веки веков линия императоров.

Статья II. Императорский престол должен переходить по наследству к мужским потомкам императора, согласно постановлениям закона об императорском доме.

Статья III. Император есть лицо священное и неприкосновенное.

Статья IV. Император есть глава империи, соединяющий в себе права верховные и осуществляющий их в согласии с постановлениями настоящей конституции.

Статья V. Император осуществляет законодательную власть с согласия императорского сейма (парламента).

Статья VI. Император дает законам свое утверждение и распоряжается об их обнародовании и исполнении.

Статья VII. Император созывает императорский сейм, открывает, закрывает, отсрочивает его и распускает палату депутатов.

Статья X. Император определяет устройство различных отраслей управления и оклады всех гражданских и военных чинов, каковых он же назначает и смещает. Исключения, особо оговоренные в настоящем основном или в других законах, должны согласоваться с относящимися до них определениями.

Статья XI. Императору принадлежит верховное командование армией и флотом.

Статья XIII. Император объявляет войну, заключает мирные и иные договоры.

Статья XIV. Император объявляет осадное положение. Условия и последствия осадного положения должны определяться законом.

Статья XV. Император жалует дворянство, почетные звания, ордена и иные знаки отличия.

Статья XVI. Император дарует амнистию, помилования, уменьшает наказания и восстанавливает в правах.



Глава II. Права и обязанности подданных.

Статья XX. Японские подданные подлежат отбыванию военной или морской службы, согласно определениям закона.



Страница оригинального экземпляра. Источник: wikipedia.org

Статья XXI. Японские подданные обязаны платить налоги, согласно постановлениям закона.

Статья XXII. Японские подданные пользуются свободой выбора местожительства и перемены такового в пределах закона.

Статья XXIII. Ни один японский подданный не может быть арестован, удержан в заключении, судим или наказан иначе, как по закону.

Статья XXIV. Ни один японский подданный не может быть лишен права быть судимым судьями, установленными законом.

Статья XXV. Помимо случаев, в законе обозначенных, в дом японского подданного нельзя ни войти, ни произвести там обыск без его согласия.

Статья XXVI. Помимо случаев, в законе обозначенных, тайна переписки каждого японского подданного не может быть нарушаема.

Статья XXVII. Право собственности каждого японского подданного должно оставаться неприкосновенным. Меры, необходимые в интересах общего блага, должны устанавливаться законом.

Статья XXVIII. Японские подданные пользуются свободой вероисповедания, поскольку она не нарушает порядка и спокойствия и не наносит ущерба их обязанностям, как подданных.

Статья XXIX. Японские подданные, в пределах закона, пользуются свободой слова, письма, печати, общественных собраний и союзов.

Статья XXX. Японские подданные могут подавать петиции, соблюдая надлежащие почтительные формы и подчиняясь правилам, на сей предмет установленным.

Глава III. Императорский сейм.

Статья XXXIII. Императорский сейм состоит из двух палат — палаты пэров и палаты депутатов.

Статья XXXIV. Палата пэров, согласно указу о палате пэров, должна состоять из членов императорской фамилии, из представителей дворянства и из лиц, возведенных в это звание императором.

Статья XXXV. Палата депутатов должна состоять из членов, выбираемых народом, согласно постановлениям избирательного закона.

Статья XXXVI. Никто не может быть одновременно членом обеих палат.

Статья XXXVII. Каждый закон требует одобрения императорского сейма.

Статья XXXVIII. Обе палаты голосуют о законопроектах, докладываемых им правительством, а также могут и сами вносить законопроекты.

Статья XLI. Императорский сейм должен быть созываем ежегодно.

Статья XLII. Сессия императорского сейма должна продолжаться три месяца. В случае необходимости, сессия может быть продолжена императорским приказом.

Статья XLVI. Ни в одной из палат императорского сейма не могут быть начаты ни дебаты, ни голосование, если нет налицо по крайней мере трети общего числа членов.

Статья XLVII. Вопросы решаются в общих палатах абсолютным большинством голосов. При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю.

Статья XLVIII. Занятия обеих палат происходят публично. Однако по требованию правительства или по решению палаты заседания могут быть сделаны закрытыми.

Статья LII. Никто из членов каждой палаты не может вне ее считаться ответственным за произнесенные им в палате суждения или за подачу голоса. Но если член палаты огласит свои мнения посредством публичных речей, посредством печатных или писанных документов или тому подобными средствами, то он будет подлежать ответственности по общим законам.

Статья LIII. На время сессии члены обеих палат свободны от задержания.

Статья LIV. Министры и делегаты правительства могут во всякое время присутствовать и пользоваться правом голоса в каждой палате.

Глава V. Судебная часть.

Статья LVIII. Судьи должны назначаться из числа лиц, удовлетворяющих указанным в законе условиям.

Статья LIX. Суд и постановка приговора должны совершаться гласно. Если, однако, существует опасение, что такая гласность может повредить порядку и спокойствию или общественной нравственности, то гласность суда может быть отменена постановлением закона или решением суда.

Статья LX. Все дела, подлежащие компетенции особого суда, должны особо определяться законом.



Глава VI. Финансы.

Статья LXIV. Расходы и доходы государства требуют утверждения императорского сейма в форме годового бюджета. Всякий и каждый расход, превышающий сметные назначения, обозначенные в статьях и параграфах бюджета, или непредусмотренный бюджетом, должен получить последующее одобрение императорского сейма.

Статья LXV. Бюджет должен сперва вноситься на рассмотрение палаты депутатов.

Статья LXVI. Расходы по императорскому дому должны покрываться ежегодно из государственного казначейства, согласно установленной цифре, и не требуют утверждения парламента, кроме тех случаев, когда необходимо увеличить цифру издержек.

Статья LXIX. Для покрытия дефицитов, неизбежно сопутствующих бюджету, а также расходов, в нем непредусмотренных, бюджетом должен быть установлен запасный фонд.



Глава VII. Дополнительные правила.

Статья LXXIII. Если в будущем окажется необходимым исправить положения настоящей конституции, то по высочайшему повелению в императорский сейм представляется проект в соответственном смысле. В этом случае ни одна палата не может приступить к дебатам, если на лицо имеется менее двух третей общего числа членов; и никакая поправка не может пройти, если за нее высказалось менее двух третей числа наличных членов.