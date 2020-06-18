Отцы-основатели США

18.06.2020, 10:19, Разное

Бенджамин Франклин: энциклопедист-самоучка

Будущий ученый и дипломат родился в 1706 году в семье ремесленника. Он был 15-м ребенком, и денег на его обучение у родителей не было. Поэтому Франклин самостоятельно изучал химию, математику, физику и древние языки. В 1724 он переехал в Лондон, чтобы ознакомиться с типографским делом. Вернувшись в Филадельфию, молодой человек издавал «Пенсильвания газет». Франклину также принадлежала идея создания первой в колониях публичной библиотеки.

Круг научных интересов будущего отца-основателя США был широким: он изучал Гольфстрим и атмосферное электричество, изобрел бифокальные очки, кресло-качалку и малогабаритную печь для дома. За написание научных трудов Франклин был признан членом Ученого королевского общества Англии, а также Петербургской академии наук. Бенджамин стал одним из первых американских масонов. Широкой публике он был известен своими афоризмами: «не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня», «время — деньги», «лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает». Давал Франклин и практические советы по сбережению средств: «Трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь».



Бенджамин Франклин. Источник: wikipedia.org

Бенджамин Франклин скончался на 85-м году жизни. На его похоронах присутствовали больше 20 тысяч человек.

Томас Джефферсон: выдающийся политик и богатый рабовладелец

Джефферсон возглавил комитет по созданию декларации независимости. После двухдневных обсуждений из его проекта убрали часть текста, которая касалась критики работорговли. Примечательно, что политик выступал против рабского труда, но использовал его на своих плантациях; он унаследовал от отца 2750 акров земли. А вот запись современников об условиях труда в его мастерской: «Запертые в душной, задымлённой мастерской мальчики чеканили по 5−10 тысяч гвоздей в день, что в 1796 году принесло Джефферсону 2 тысячи долларов общего дохода. Тогда гвоздильная его фабрика конкурировала с исправительной тюрьмой штата».



Томас Джефферсон. Источник: wikipedia.org

В 1779-м Томас Джефферсон стал губернатором штата Виргиния, в 1785-м отправился во Францию в качестве посла. Спустя четыре года он поступил на службу государственным секретарем при президенте Джордже Вашингтоне. В 1801-м был избран главой государства.

Джон Адамс: неизвестный президент

Блестящий адвокат, известность которому принес судебный процесс в 1770 году. За защитой к нему обратились английские солдаты, которые обвинялись в убийстве пяти горожан в Бостоне. Несмотря на колоссальное общественное давление и риски для своей репутации, Адамс взялся за это дело. Мужчина обладал талантом оратора; публика слушала его в полной тишине. Дело он выиграл, шестеро солдат были оправданы.



Джон Адамс. Источник: wikipedia.org

Джон Адамс стал одним из создателей Конституции США в 1787 году, в 1789-м занял пост вице-президента. 4 марта 1797-го был избран главой государства (при этом сам Адамс в предвыборной кампании не участвовал; вместо публичных выступлений и борьбы за голоса избирателей он отсиживался дома). Его деятельность на посту президента была омрачена дипломатическим конфликтом, который привел к необъявленной войне на море между США и Французской Республикой в 1798−1800 годах. Именно при Адамсе был построен Белый дом. Президента критиковали за отсутствие решительных действий в конфликте между Федералистской и Демократическо-республиканской партиями.

После окончания президентского срока «отец-основатель» ушел из большой политики. Он скончался 4 июля 1826 года. В этот же день умер его главный оппонент Томас Джефферсон.

Александр Гамильтон, памфлетист

Александр Гамильтон стал министром финансов США в первом американском правительстве. По его инициативе был создан Национальный банк. Во время финансового кризиса 1792 года, когда ценные бумаги потеряли четверть собственной стоимости, Гамильтон распорядился о выдаче 150 тысяч долларов для покупки государственных облигаций. Кроме того, он предложил предлагать кредиты под обеспечение американскими долговыми ценными бумагами. Для стабилизации рынка министру финансов потребовалось чуть более месяца.



Александр Гамильтон. Источник: wikipedia.org

Гамильтон был известен своими острыми памфлетами. Из-за них политик и погиб. В июле 1804 года он получил смертельное ранение в ходе дуэли с вице-президентом Аароном Барром и скончался на следующий день, не дожив шести месяцев до 50-летия.

Джон Джей: от губернатора до фермера

В 1789 году Джей занял пост первого председателя Верховного Суда США, а в 1795-м был избран губернатором Нью-Йорка.



Джон Джей. Источник: wikipedia.org

Переизбираться на второй срок политик не стал. Он переехал за город и занялся фермерством. Джон Джей скончался в мае 1829-го в возрасте 83 лет.

Джеймс Мэдисон, автор статей Конституции, президент

Джеймс Мэдисон обучался в частной школе, после чего поступил в престижный Принстонский университет (тогда колледж Нью-Джерси). В 1775-м он возглавил комитет безопасности в округе Ориндж, а спустя два года вошел в состав губернаторского совета Виргинии. В 1785-м предложил законопроект о свободе вероисповедания. Стал автором серии статей в защиту конституции, целью которых была ратификация документа в штатах.



Джеймс Мэдисон. Источник: wikipedia.org

В марте 1809-го Мэдисон занял пост президента. В 1810-м распорядился о запрете на вход английских кораблей в американские порты. В том же году инициировал экспансию Западной Флориды, которая на тот момент принадлежала Испании. В 1812-м началась разорительная для США война с Великобританией. После отставки Мэдисон поселился в штате Виргиния. Он скончался в возрасте 85 лет.