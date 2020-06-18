Ученые оценили риск распространения COVID-19 дома и среди членов семьи

18.06.2020, 10:18, Разное



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Ученые проанализировали, как COVID-19 распространяется среди членов семьи больного или жителей одной квартиры. Новое исследование опубликовано в The Lancet Infectious Diseases.

Анализ базировался на данных о наблюдении за 349 больными COVID-19 и 1964 их близкими контактами: проживающими с ними в одной квартире и родственниками.

Инфицированные SARS-CoV-2 в этом исследовании редко передавали вирус людям вне своего дома и не членам семьи. Вероятность этого была всего 2,4%. В то же время, риск заражения среди проживающих совместно был 17,1%, а среди родственников – 12,4%.

Самым высоким был риск заражения у людей в возрасте 60 лет и старше: про совместном проживании с инфицированным они заболевали в 28% случаев, а риск заразиться от родственников был 18,4%. Для молодых людей (20 лет и младше) эти риски составляли соответственно 6,4% и 5,2%.

«Наш анализ утверждает о том, что люди с COVID-19 становятся заразными до появления симптомов, что может сделать борьбу с текущей пандемией гораздо тяжелее. Выявление активных случаев и изоляция в сочетании с разносторонним отслеживанием контактов может быть ключом к профилактике распространения инфекции во время инкубационного периода», – утверждает доктор Янг Янг (Yang Yang) из Флоридского университета, соавтор исследования.

Ученые указывают, что изоляция людей, которые контактировали с больными, может играть важную роль в профилактике бессимптомного распространения инфекции.

Средним количеством людей, которых заражал один инфицированный, в этом исследовании было 0,5. То есть, на двух первичных инфицированных приходился один зараженный ими. Но если контакты больных людей не отслеживались и не проводилась своевременная изоляция, этот показатель имел тенденцию к увеличению.