 

В РФ подтвердили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса

18.06.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7790 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 561 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1040, Подмосковье – 667, Ханты-Мансийском АО – 243.

Всего в стране выявлен 561 тыс. 91 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 313 тыс. 963 человек, из них 9621 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 182 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 7660 человек.

Накануне, 17 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7843. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 53.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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