Geely рассказала о новом кроссовере Atlas Pro для России

18.06.2020, 10:10, Новости дня

Китайская компания Geely анонсировала появление на рынке РФ нового кроссовера Atlas Pro.

Выход автомобиля запланирован на второй квартал нынешнего года. Вместе с тем автомобиль производится на белорусском предприятии, благодаря чему удастся сохранить привлекательный ценник и составить конкуренцию остальным моделям в своем сегменте. Кроме того, Atlas Pro является совершенно новым транспортным средством, которое радикально отличается по дизайну и техническим характеристикам.

Известно, что автомобиль имеет низкий расход топлива – около 6,4 литра на 100 км пути. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 177 л.с. мощности. Вполне вероятно, что новинка сможет похвастаться и другими опциями, о которых объявят ближе к дате продаж.