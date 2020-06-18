Появились снимки серийной версии Volkswagen ID.4

18.06.2020, 10:10, Новости дня

В Сети продемонстрировали фотографии обновленного электрокара Volkswagen ID.4.

В свою очередь, новинка представляет собой концепт, для которого предусмотрели название ID Crozz Concept. О данном автомобиле известно, что здесь применили два электрических мотора, которые в общей сложности выдают около 300 л.с. мощности. Ходят слухи о дальнейшем поступлении купеобразной версии автомобиля, но в компании умалчивают сроки осуществления проекта.

Представители марки пока не называют никаких подробностей о том, когда состоится дебют электрокара ID Crozz Concept, тогда как эксперты не берутся прогнозировать даже ориентировочную стоимость данного транспортного средства.