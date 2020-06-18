Соперник BMW X4 от бренда Changan получил обновление

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18.06.2020, 10:10, Новости дня

Китайская компания Changan презентовала обновленный купеобразный кроссовер CS85 Coupe.

Данный автомобиль полностью рассекречен по внешнему виду и техническим параметрам. По своим опциям новинка ничем не уступает немецкому конкуренту BMW X4. Вместе с тем автомобиль имеет более агрессивный дизайн, выраженный в увеличенных 19-дюймовых дисках, а также в улучшенной радиаторной решетке. Кроме того, модель имеет ряд продвинутых опций, недоступных предшественнику.

Под капотом установили 1,5-литровый двигатель на 178 л.с., а также предусмотрели улучшенную модификацию на 2 литра с мощностью 233 л.с. В разных комплектациях новый кроссовер обладает передним или полным приводом, а также имеет несколько версий трансмиссии.



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