 

Формула-1. Владельцы McLaren готовы продать часть акций команды

18.06.2020, 10:10, Новости дня

Участники чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" переживают глубокий финансовый кризис в условиях приостановки сезона и пандемии коронавируса. Затраты не окупаются, так что владельцы "конюшен" ищут выход. Компания McLaren рассматривает возможность продажи части акций своей команды.

Мысль такова, что подобный шаг может помочь владельцам McLaren выручить дополнительные средства и преодолеть финансовый кризис в условиях пандемии. В том случае, если идея будет одобрена советом директоров, в McLaren смогут продать приблизительно 20-30 процентов акций команды.

По оценке экспертов, в частности, специалистов портала Sky.Com, в этом случае компании McLaren удастся выручить от 30 до 50 млн фунтов стерлингов. По информации источников, приток дополнительных средств необходим McLaren для того, чтобы улучшить ситуацию в "Ф-1", поскольку перед командой стоит задача вернуться в число лидеров серии.



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