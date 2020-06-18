 

Трагедия 23-летней давности дала повод увековечить памяти детей, погибших в ДТП

18.06.2020, 10:10, Новости дня

В Барнауле появится часовня памяти детей, погибших в ДТП. Идея появления памятной часовни возникла неслучайно. 23 года назад на улице Кутузова была сбила 7-летняя Наташа Едыкина. Спустя два месяца реанимации, она скончалась. Ее сестра через 13 лет организовала благотворительный фонд помощи детям, попавшим в ДТП.

С тех пор фонд Оксаны Едыкиной оказывает поддержку семьям, чьи дети попали в аварию. А также, передает ГТРК "Алтай", название фонда хранит память о сестре Наташе. В 2020 году благотворительный фонд Наташи Едыкиной отмечает 20 лет. К этой дате решили приурочить строительство часовни.

Евгений Русин, руководитель проекта фонда помощи детям им. Наташи Едыкиной рассказал: "Проект часовни будет сборно-разборной конструкцией. Делается это для того, чтобы можно было по требованию ее перенести. Мы предполагаем, что объект будет не более 3 метров в диаметре и не более 4 метров в высоту за исключением креста".

На проект часовни объявили конкурс. Первыми откликнулись студенты-дизайнеры и архитекторы. Но руководители фонда ждут всех желающих. Лучшие работы получат денежный приз. Но для мастера главная награда — воплощение его идеи в жизнь.

Владислава Афанасейкина, студентка алтайского института архитектуры и дизайна считает: "Инициаторы проекта надеются на сознательность и серьезность водителей. В 2019 году аварии на дорогах региона унесли жизни 12 детей, большинство — пассажиры попавших в ДТП машин. И хотелось бы, чтобы будущая часовня напоминала не только об уже погибших, но и о том, что в наших силах предотвратить трагедию".

Текст:

ГТРК "Алтай"



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