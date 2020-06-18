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18.06.2020, 10:10, Новости дня

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте экс-президента, 79-летний Назарбаев находится на самоизоляции.

"К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации – ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", – сказано в сообщении.

Впрочем, на сайте Назарбаева заверили, что повода для беспокойства нет: первый президент Казахстана продолжает работать в дистанционном режиме.

В апреле уже появлялись сообщения о том, что Назарбаев якобы находится в плохом состоянии, однако в его пресс-службе тогда опровергли это.

С 16 марта в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Его отменили 16 мая, однако в отдельных регионах сохраняются противовирусные меры. Всего за период пандемии в республике выявили около 15,9 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 9,9 тысячи зараженных выздоровели, 100 человек скончались.



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