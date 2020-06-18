«Даже если это модно»: Кристина Асмус раскритиковала девушек с отросшими корнями

18.06.2020, 10:09, Разное

Кристина Асмус, супруга Гарика Харламова, ответила на вопросы поклонников. Актриса призналась, что не любит видеть девушек с отросшими корнями на волосах, даже если это дань моде.

Кристина Асмус в последнее время часто попадает в скандалы. В прошлом году ее критиковали за сцены в кинофильме «Текст», дальше она узнала, что ее образ взяли для рекламы надгробного камня, потом супругу Гарика Харламова предала помощница, а недавно ее осудили за интервью, где была раскрыта правда о собственных комплексах и за рассказ о конфликтах с супругом.

Но Кристина Асмус имеет замечательное чувство юмора и к проблемам относится с легкостью. Она любит общаться с подписчиками на своей станице в Instagram и отвечать на интересные вопросы. В последнем посте актриса написала десять новых фактах о себе, продемонстрировав новый снимок, где сидит на кровати.

Актриса написала, что каждую ночь ставит телефон в «Авиарежим», а выбирая в магазине гель для душа, всегда его нюхает. Также призналась, что не любит слово «профукал» и не может почистить зубы, если вода холодная. Она не знает о расположении некоторых органов в организме и лишь в 17 лет впервые поцеловалась.

Особенно критикует актриса отросшие корни у девушек. Она не понимает такой моды, даже если это специальный эффект. Также Кристина Асмус любит семечки и не жалеет денег за маникюр. Подписчики написали, что привычки актрисы очень похожи с привычками поклонников.